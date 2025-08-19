Galatasaray, Derrick Köhn'ün Union Berlin'e transferini duyurdu

Galatasaray, 26 yaşındaki Alman sol bek oyuncusu Derrick Köhn ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılar, Köhn'ün Alman ekibi Union Berlin'e transfer olduğunu açıkladı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4 milyon Euro tutarında transfer bedeli ile 500 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir. Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon Euro düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir"