Galatasaray, Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı

Galatasaray'da orta saha takviyesi için transfer listesi genişliyor.

Sarı-kırmızılılarda 6 numara için yeni bir isim gündeme geldi.

Yönetim, Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.

LİSTEYE GİRDİ

TRT Spor'un haberine göre; merkez orta saha da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun üst sıralarda olmasa da geniş transfer listesine girdiği öğrenildi.

TOTTENHAM'IN ANA PLANINDA YER ALIYOR

Tottenham'ın 2021-2022 sezonunda 17 milyon euro bedelle Metz'den kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu, İngiliz ekibinin ana planında yer alan isimlerden.

BEKLENTİ EN AZ 30 MİLYON EURO

2030'a kadar Londra ekibiyle sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin en az 30 milyon euro olduğu belirtiliyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Sarr, bu sezon Tottenham'da 22 maçta bin 258 dakika süre aldı.

SENEGAL KADROSUNDA

Genç oyuncu, Ismail Jakobs'un da formasını giydiği Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyiyor.