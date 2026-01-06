Galatasaray’dan Pape Gueye hamlesi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa’da adını finale yazdıran Galatasaray’da, transfer çalışmaları da devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için rotayı İspanya’ya çevirdi.

GUEYE LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Teknik direktör Okan Buruk’un özellikle 6 numara pozisyonu için kadrosunda görmek istediği Pape Gueye, sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

RESMİ TEMASA GEÇİLECEK

İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal’de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu için yönetimin, kısa süre içinde kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.

MALİYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Ülkesi Senegal ile Afrika Kupası’nda mücadele eden Pape Gueye’nin transferini zorlaştıran en önemli etken ise maliyetinin yüksek olması.

Galatasaray cephesi, uygun şartların oluşması halinde transferi kiralık değil, bonservisiyle birlikte tamamlamayı hedefliyor.

Görüşmelerin seyri ve mali detaylar, transferin kaderini belirleyecek.

BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Pape Gueye, 2024-2025 sezonu başında Marsilya'dan bedelsiz olarak Villarreal kadrosuna katılmıştı.

20 milyon euro piyasa değeri bulunan ön libero kariyerinde ayrıca Sevilla ve Le Havre formalarını da giydi.

Bu sezon Villarreal ile 21 maçta 1462 dakika süre alan 26 yaşındaki isim, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.