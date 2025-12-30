Galatasaray, Quinten Timber'ı istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, ara transfer döneminde önceliğini orta sahaya vermiş durumda.

Sarı-kırmızılılarda özellikle 6 numara takviyesi için belirlenen listede, önemli futbolcular yer alıyor.

TRT Spor'un haberine göre; yönetim, Feyenoord'da forma giyen Quinten Timber'i de gündemine aldı.

AVRUPA'DAN BAŞKA TALİPLERİ VAR

Hollandalı futbolcunun, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Takımından ayrılmayı düşünen 24 yaşındaki futbolcu için Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Borussia Dortmund ve Leipzig gibi ekiplerin de devre olduğu öğrenildi.

FEYENOORD UZATMAK İSTİYOR

Feyenoord'un, orta sahanın 3 bölgesinde de oynayabilen Timber ile sözleşme uzatmak istediği ifade edildi.

Bu gerçekleşmezse Hollanda ekibinin, başarılı oyuncunun sezon sonu bedelsiz ayrılmaması için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

Ajax altyapısında yetişen Timber, 2021’de bedelsiz olarak Utrecht’in yolunu tutmuştu.

2022’de Feyenoord’a 7 buçuk milyon euroya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, 8 kez Hollanda Milli Takım forması giydi.

Hollanda ekibiyle bu sezon 22 maça çıkan Timber, 4 gol 3 asist üretti.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDEKİ DİĞER İSİMLER

Galatasaray'ın orta saha transferi için listesinde Manuel Ugarte, Raphael Onyedika, Ruben Neves, Andre ve Ederson gibi isimler de bulunuyor.