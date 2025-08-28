Galatasaray, Wilfried Singo'nun maliyetini duyurdu

Yaz transfer döneminde Leroy Sane ve Victor Osimhen'i renklerine bağlayan Galatasaray, 3. hamlesini savunma bölgesine yaptı.

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız isim Wilfried Singo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

SÖZLEŞME 5 YILLIK

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Wilfried Singo'nun transferini KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SINGO'NUN MALİYETİ

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.



Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.



Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.



Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SINGO'NUN KARİYERİ

Futbola ülkesinde başlayan Singo, Ocak 2019'da Torino'nun altyapısına transfer oldu.

İtalyan temsilcisinde 2023 yazına kadar kalan 24 yaşındaki futbolcu, Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu.

Monaco'da iki sezonda 60 resmi maça çıkan Singo, 4 kez gol sevinci yaşadı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen Singo, savunmanın farklı bölgelerinde oynamasıyla dikkati çekiyor.

TÜRK FUTBOLUNDA EN ÇOK BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENEN FUTBOLCULAR

1- Victor Osimhen - Napoli - Galatasaray - 75 milyon euro

2- Wilfried Singo - Monaco - Galatasaray - 30 milyon 769 bin euro

3- Youssef En Nesyri - Sevilla - Fenerbahçe - 19 milyon 500 bin euro

4- Gabriel Sara - Norwich City - Galatasaray - 18 milyon euro

5- Mario Jardel - Porto - Galatasaray - 17.05 milyon euro

6- Gedson Fernandes - Benfica - Beşiktaş - 16 milyon euro

7- Cengiz Ünder - Olimpik Marsilya - Fenerbahçe - 15 milyon euro

8- Nicolo Zaniolo - Roma - Galatasaray - 15 milyon euro

9- Daniel Guiza - Mallorca - Fenerbahçe - 14 milyon euro

ORKUN, LİSTEYE 3. SIRADAN GİRECEK

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 3. oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladığı Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi.

Beşiktaş, bonservisini alması durumunda 25 milyon euro ödeyecek.

Bu bonservis, bir Türk takımının Osimhen ve Singo'dan sonra harcadığı en yüksek bedel olarak kayıtlara geçecek.