Abone ol: Google News

Galatasaray'da Denis Zakaria sesleri

Galatasaray, İsviçreli orta saha oyuncusu Denis Zakaria için kulübü Monaco'ya resmi teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, Fransız kulübüyle anlaşma zemini arıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 17:39
Galatasaray'da Denis Zakaria sesleri
  • Galatasaray, İsviçreli Denis Zakaria için Monaco'ya resmi teklifte bulundu.
  • Sarı-kırmızılılar, hem oyuncuyla hem de kulüple anlaşma zemini arıyor.
  • Zakaria, bu sezon Monaco'da 16 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Galatasaray, orta saha transferinde rotayı Fransa'ya çevirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Monaco'da forma giyen Denis Zakaria'yı gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, bu transferi bitirmek için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma zemini arıyor.

7 MAÇ KAÇIRDI

Galatasaray'ın resmi teklifte bulunduğu Zakaria, bu sezon Monaco formasıyla 16 maçta görev yaptı.

Sakatlığından dolayı ise 7 maçta forma giyemedi.

Oynadığı karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıkan 25 milyon euro piyasa değerindeki İsviçreli futbolcu sadece iki karşılaşma hariç 90 dakika oynadı.

Bu maçlarda 5 sarı, bir de kırmızı kart görürken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

İKİ MAÇ STOPER OYNADI

Asıl mevkisi defansif orta saha olan 29 yaşındaki Zakaria, iki maçta stoperde oynadı.

Bu maçlar ligde Rennes, Şampiyonlar Ligi'nde ise Juventus karşılaşmaları.

Eshspor Haberleri