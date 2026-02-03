Galatasaray'da Denis Zakaria sesleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, orta saha transferinde rotayı Fransa'ya çevirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Monaco'da forma giyen Denis Zakaria'yı gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, bu transferi bitirmek için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma zemini arıyor.

7 MAÇ KAÇIRDI

Galatasaray'ın resmi teklifte bulunduğu Zakaria, bu sezon Monaco formasıyla 16 maçta görev yaptı.

Sakatlığından dolayı ise 7 maçta forma giyemedi.

Oynadığı karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıkan 25 milyon euro piyasa değerindeki İsviçreli futbolcu sadece iki karşılaşma hariç 90 dakika oynadı.

Bu maçlarda 5 sarı, bir de kırmızı kart görürken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

İKİ MAÇ STOPER OYNADI

Asıl mevkisi defansif orta saha olan 29 yaşındaki Zakaria, iki maçta stoperde oynadı.

Bu maçlar ligde Rennes, Şampiyonlar Ligi'nde ise Juventus karşılaşmaları.