Galatasaray'da Denis Zakaria sesleri

- Galatasaray, İsviçreli Denis Zakaria için Monaco'ya resmi teklifte bulundu.
- Sarı-kırmızılılar, hem oyuncuyla hem de kulüple anlaşma zemini arıyor.
- Zakaria, bu sezon Monaco'da 16 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
Galatasaray, orta saha transferinde rotayı Fransa'ya çevirdi.
TRT Spor'un haberine göre; Monaco'da forma giyen Denis Zakaria'yı gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, bu transferi bitirmek için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma zemini arıyor.
7 MAÇ KAÇIRDI
Galatasaray'ın resmi teklifte bulunduğu Zakaria, bu sezon Monaco formasıyla 16 maçta görev yaptı.
Sakatlığından dolayı ise 7 maçta forma giyemedi.
Oynadığı karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıkan 25 milyon euro piyasa değerindeki İsviçreli futbolcu sadece iki karşılaşma hariç 90 dakika oynadı.
Bu maçlarda 5 sarı, bir de kırmızı kart görürken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
İKİ MAÇ STOPER OYNADI
Asıl mevkisi defansif orta saha olan 29 yaşındaki Zakaria, iki maçta stoperde oynadı.
Bu maçlar ligde Rennes, Şampiyonlar Ligi'nde ise Juventus karşılaşmaları.