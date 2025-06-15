Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisine 15 milyon euro

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Futbolda 2024-2025 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Leroy Sane'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, gözünü orta sahaya çevirdi.

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için teklifi ortaya çıktı.

15 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

DAZN'da yer alan habere göre; Galatasaray, milli futbolcu için 15 milyon euro teklif etti. Inter ise Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon euro bekliyor.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile ilişkisi iyi olan Hakan Çalhanoğlu'u yüksek maaşla ikna etmek istiyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray dışında Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı belirtildi.

Inter'in 31 yaşındaki futbolcuya ayrılık konusunda baskı yapmadığı ancak Hakan için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.