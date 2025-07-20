Galatasaray'ın hedefi Kingsley Coman

Galatasaray, yaz transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların Leroy Sane'nin ardından Bayern Münih'ten bir ismi daha kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

HEDEF COMAN

Mundo Deportivo'nun haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Baverya ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kingsley Coman'ı hedefine aldı.

Galatasaray yönetiminin, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Leroy Sane'den sonraki en büyük 2. hedef olarak gördüğü öne sürüldü.

BARCELONA'NIN DA GÜNDEMİNDE

Ayrıca kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick'in de Fransız yıldızı transfer etmeyi hedeflediği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek Coman, geçen sezon 45 resmi maça çıktı.

30 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistle mücadele etti.