Gaziantep FK, Tayyip Talha Sanuç'u kiraladı

12 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi öncesinde Beşiktaş'ta vedalar devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda son ayrılık savunma bölgesinde yaşandı.

Beşiktaş, milli futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralandığını duyurdu.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varılmıştır.



Tayyip Talha Sanuç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK

"RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI"

Gaziantep FK'nın açıklaması ise şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç'un transferi konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.



Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.



Tayyip Talha Sanuç'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

2 milyon euro piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki stoper, Beşiktaş formasını 52 kez giydi.

Tayyip Talha, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Savunma oyuncusu, Beşiktaş kariyerinde ise 3 kez kırmızı kart gördü.