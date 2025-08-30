Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Senegalli forvet M'Baye Niang'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ADANA DEMİRSPOR'DA OYNAMIŞTI

2023-2024 sezonunda Türkiye'de Adana Demirspor forması giyen M'Baye Niang, ayrıca Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al Ahli, Bordeaux, Auxerre, Empoli ve Wydad takımlarında da oynadı.

MİLLİ FORMAYI 23 KEZ GİYDİ

Senegal Milli Takımı'nda oynadığı 23 maçta 4 gol atan Niang, geçen sezon Sampdoria formasıyla 16 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.