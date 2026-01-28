Gençlerbirliği, Ousmane Diabate ile sözleşme imzaladı Gençlerbirliği, bu sezon 19 yaş altı takımıyla 5 maça çıkan Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, 18 yaşındaki Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Diabate, bu sezon 19 yaş altı takımıyla 5 maça çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 18 yaşındaki Gineli futbolcu Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı. Başkent ekibi, bu sezon 19 yaş altı takımıyla 5 maça çıkan Diabate ile profesyonel sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. 3,5 YILLIK SÖZLEŞME TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans bilgilerine göre ön liberoda görev yapan genç futbolcu, 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

