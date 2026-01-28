Abone ol: Google News

Gençlerbirliği, Ousmane Diabate ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, bu sezon 19 yaş altı takımıyla 5 maça çıkan Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 18:43
  • Gençlerbirliği, 18 yaşındaki Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı.
  • Diabate, bu sezon 19 yaş altı takımıyla 5 maça çıktı.
  • Genç futbolcu, 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 18 yaşındaki Gineli futbolcu Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Başkent ekibi, bu sezon 19 yaş altı takımıyla 5 maça çıkan Diabate ile profesyonel sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

3,5 YILLIK SÖZLEŞME

TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans bilgilerine göre ön liberoda görev yapan genç futbolcu, 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

