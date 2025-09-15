Abone ol: Google News

Gençlerbirliği, Ricardo Velho'yu kadrosuna kattı

Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki kaleci Ricardo Velho'yu kiraladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 08:48
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli kaleci Ricardo Velho'nun bonservisini bir sezonluğuna kiraladı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, transferin son gününde Portekizli 27 yaşındaki kaleci Mario Ricardo da Silva Velho ile sözleşme imzalandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur da katıldı.

Açıklamada, "Satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattığımız kalecimiz Mario Ricardo da Silva Velho resmi sözleşmeye imza attı." denildi.

