Göztepe Romulo Cardoso için Anderlecht ile masada

DHA

Süper Lig'de son olarak evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de yıldız golcü Romulo Cardoso'ya bir talip daha çıktı.

Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için Belçika temsilcisi Anderlecht de devreye girdi.

TEKLİF 12 MİLYON EURO

Anderlecht yönetiminin Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile resmen temaslara başladığı bildirildi.

Belçika kulübünün Göztepe'ye 12 milyon euro teklif ettiği gelen haberler arasında yer aldı.

EN CİDDİ TEKLİF ANDERLECHT'TEN

Romulo için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ve Fransa'dan Monaco, sarı-kırmızılılarla görüşmelere devam ederken, şu ana kadar en ciddi teklifi Anderlecht'in yaptığı da belirtildi.