Göztepe'de Novatus Miroshi'ye Alman kancası

DHA

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iç ve dış transferde hareketli günler geçiren Göztepe'nin joker oyuncularından Novatus Miroshi'ye Alman ekipleri kancayı attı.

Sarı-kırmızılılarda stoper, sol kanat ve orta saha mevkilerinden görev yapan 22 yaşındaki futbolcu Mainz 05 ve Augsburg'un radarına girdi.

RESMİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞECEK

İki kulübün Tanzanyalı futbolcuyu yakın takibe aldığı ve yönetimle resmi görüşmeleri gerçekleştireceği ifade edildi.

Kurmayların da şartların sağlanması durumunda Romulo'nun yanı sıra Miroshi'yi de Avrupa'ya uğurlayabileceği bildirildi.

SÜPER LİG'DE 22 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Belçika'nın Zulte Waregem takımından kadroya dahil edilen Miroshi, Isaac Solet'in sakatlanmasının ardından teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından orta sahada oynatıldı.

Asıl mevkisi sol stoper olan genç futbolcu, 22 Süper Lig müsabakasında 1528 dakika görev aldı.

Miroshi, bu müsabakalarda 4 gol atarken, 1 de asist yaptı.