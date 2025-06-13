Göztepe'den 4 futbolcuya veda mesajı

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren 4 oyuncu için veda mesajı yayınladı.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsuki ve Lasse Nielsen'e teşekkür edildi.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Paylaşımda, şöyle denildi:

Teşekkürler Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki. 2024-25 sezonu sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki’ye, Göztepe forması altında gösterdikleri bağlılık, mücadele ve takımımıza kattıkları değer için teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

"GÖZTEPE AİLESİNDE HER ZAMAN BİR YERİN OLACAK"

Göztepe, 37 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu Lasse Nielsen için ise şu mesajı paylaştı: