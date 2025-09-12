Hasan Ali Kaldırım, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer oldu

1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, savunma hattını güçlendirdi.
Diyarbakır temsilcisi; Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü formalarını da giyen Hasan Ali Kaldırım'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Kırmızı-yeşilliler, 35 yaşındaki milli futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.
Amed Sporfif Faaliyetler, sol bek oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
"TRANSFERİN KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ"
Kulübün, hesabından yapılan açıklamada, profesyonel futbolcuyla 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Hasan Ali Kaldırım'a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi