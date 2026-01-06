Abone ol: Google News

Iğdır FK, Leandro Bacuna'yı kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, orta saha oyuncusu Leandro Bacuna'yı renklerine bağladı.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 23:53
  • 34 yaşındaki Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
  • Bacuna, geçen sezon Bandırmaspor'da oynuyordu.

1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır temsilcisi, Bandırmaspor forması giyen tecrübeli orta saha Leandro Bacuna'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

"BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER DİLİYORUZ"

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun 1,5 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen Leandro Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Leandro Bacuna’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

