- Iğdır FK, Leandro Bacuna'yı kadrosuna kattı.
- 34 yaşındaki Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- Bacuna, geçen sezon Bandırmaspor'da oynuyordu.
1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Iğdır temsilcisi, Bandırmaspor forması giyen tecrübeli orta saha Leandro Bacuna'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
"BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER DİLİYORUZ"
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun 1,5 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen Leandro Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Leandro Bacuna’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.