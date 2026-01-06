Iğdır FK, Wenderson Tsunami'yi transfer etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden Levski Sofya’da forma giyen Wenderson Tsunami’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

"BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER DİLİYORUZ"

Iğdır FK’dan yapılan açıklamada, Brezilyalı 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Tsunami’nin transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi: