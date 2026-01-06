Iğdır FK, Wenderson Tsunami'yi transfer etti

- Iğdır FK, Levski Sofya'da oynayan Wenderson Tsunami'yi transfer etti.
- Brezilyalı 30 yaşındaki sol bek, yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna katıldı.
- Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Iğdır FK, bu transferi duyurdu.
1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Yeşil-beyazlılar, Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden Levski Sofya’da forma giyen Wenderson Tsunami’yi kadrosuna kattığını duyurdu.
"BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER DİLİYORUZ"
Iğdır FK’dan yapılan açıklamada, Brezilyalı 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Tsunami’nin transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Levski Sofya forması giyen Wenderson Tsunami ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Wenderson Tsunami’ye kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.