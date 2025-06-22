Inter Başkanı'ndan Hakan Çalhanoğlu sözleri

Inter'de forma giyen ve adı transferde Galatasaray ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Inter Teknik Direktörü Christian Chivu, tecrübeli oyuncu hakkında konuşmuştu.

"BİZE GELEN RESMİ TEKLİF YOK"

Chivu'nun ardından bu kez başkan Giuseppe Marotta açıklamalarda bulundu.

Marotta, yaptığı açıklamada şunları dedi:

Hakan Çalhanoğlu için bize gelen resmi teklif yok. Bizim oyuncumuz. Her zamanki gibi üst düzey bir profesyonel olarak mükemmel davranıyor.

"AYRILMAK İSTEMEDİĞİ SÜRECE BİZİMLE BERABER"

Marotta ayrıca, şu ifadeleri kullandı: