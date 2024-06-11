Inter'in umudu Fenerbahçe ve Galatasaray Serie A'da geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Inter'in yollarını ayırmak istediği Joaquin Correa için sürpriz bir gelişme yaşandı.

ensonhaber.com

Serie A'da geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Inter'in yollarını ayırmak istediği Joaquin Correa için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, transfer bütçesi yaratmak için Correa'yı elinden çıkarmayı planlıyor.

Teklif bekliyorlar

Arjantinli oyuncunun ülkesi ekiplerinden Estudiantes, River Plate ve Serie A'nın yeni ekibi Como ile anlaşamaması sebebiyle Inter'in tek umudunun, Fenerbahçe ve Galatasaray olduğu kaydedildi.

10 milyon euro beklenti

Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ekonomik olarak güçlü kulüpler olduğu ve Inter'in, yaklaşık 10 milyon euro beklediği Correa için Türk devlerinden teklif beklediği kaydedildi.

29 yaşındaki Joaquin Correa, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 19 resmi maçta skor katkısı yapamadı.