İspanyol kulüpleri Batista Mendy için yarışta

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takımda, bir ayrılık gerçekleşebilir.

Trabzonspor'un başarılı ismi Batista Mendy'e teklifler geliyor.

3 TAKIM PEŞİNDE

L'Equipe'in haberine göre; Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu, LaLiga'ya transfer olmaya çok yakın.

Elde edilen bilgilere göre, Fransız oyuncu için Espanyol, Real Betis ve Sevilla harekete geçti.

ESPANYOL BİR ADIM ÖNDE

Sevilla ve Real Betis, Mendy'nin durumunu sorarken Espanyol ise satın alma opsiyonlu kiralık teklifini Ertuğrul Doğan yönetimine sundu ve transferde bir adım öne geçti.

Espanyol ve Trabzonspor, Mendy için konuşulan satın alma opsiyonunun tutarı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

10 milyon euro piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da 82 maça çıktı.

Mendy, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle mücadele etti.

2023'ten bu yana Trabzonspor'da forma giyen Mendy'nin bordo-mavili takımla sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.