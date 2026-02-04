Ivan Mance, Musah Mohammed transferini yorumladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yeni transferleri Ganalı Musah Mohammed'in birden fazla pozisyonda görev alabilen, çok yönlü bir futbolcu olduğunu belirtti.

Mance, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Musah Mohammed'le ilgili değerlendirmede bulundu.

"ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU"

Uzun süredir takip ettikleri oyuncunun 1 yılı kulüp opsiyonlu 3,5+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığını kaydeden Mance, "Birden fazla pozisyonda görev alabilen, çok yönlü bir futbolcu. Hocamızın çalışmaları altında bu özelliklerini daha da geliştirerek takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mance, oyuncuya sarı-kırmızılı formayla başarı diledi.