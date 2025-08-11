Jadon Sancho'dan Beşiktaş'a transfer cevabı

David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'yi renklerine bağlayan Beşiktaş, gözünü kanat transferine çevirdi.

İsmi siyah-beyazlılar ile anılan Jadon Sancho hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İngiliz yıldızın, Beşiktaş'ın teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın transfer teklifine 'hayır' cevabını verdi.

JUVENTUS'U BEKLİYOR

Sancho için Roma'nın da devreye girdiği ifade edilirken, yıldız ismin şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çevirdiği ve Juventus'un hamlesini beklemeyi tercih ettiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Bonservisi Manchester United'da bulunan Sancho'nun sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek.

Tecrübeli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.