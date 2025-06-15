Jhon Duran için Türkiye iddiası
Haber Merkezi

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Jhon Duran'ın geleceği şekilleniyor.

Kolombiyalı yıldız golcü için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

"TÜRKİYE'YE GİDİYOR"

Suudi Arabistan'dan Koora Break'ta yer alan habere göre; 21 yaşındaki futbolcu, Al Nassr'dan ayrılacak.

John Duran'ın, Al Nassr'dan bir Türk kulübüne kiralanacağı belirtildi.

77 MİLYON EURO ÖDENDİ

Al Nassr, genç oyuncuyu geçen sezonun devre arası transfer döneminde Premier Lig takımı Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

35 milyon euro piyasa değeri bulunan Duran'ın, Al Nassr ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

18 MAÇTA 12 GOL ATTI

Al Nassr'da 18 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 12 kez fileleri havalandırdı.

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Emre Çalışkan
Editor