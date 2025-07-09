John Lundstram için Rangers iddiası

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’a transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu için eski kulübü Rangers devreye girdi.

İskoç ekibinin, bordo-mavililere 1 milyon euroluk resmi bir teklif sunduğu iddia edilirken, Trabzonspor’un bu rakamı oyuncunun maaş beklentisi ve kulübün gelecek planlamaları doğrultusunda yetersiz bulduğu belirtildi.

DAHA YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ TALEP EDİLİYOR

İngiltere kaynaklı analizlerde Trabzonspor’un Lundstram için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği, olası bir satışta kulübe ekonomik katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

31 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.