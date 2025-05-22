John Obi Mikel'den Chelsea'ye Victor Osimhen çağrısı!

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Chelsea'nin eski oyuncusu John Obi Mikel, Galatasaray'da kiralık oynayan Victor Osimhen için İngiliz ekibine bir kez daha transfer çağrısında bulundu.

Nijeryalı Mikel, bonservisi Napoli'de olan vatandaşının Chelsea için ihtiyaç olduğunu söyledi.

"FELAKET BİR HATA OLUR"

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Mikel, şu ifadeleri kullandı:

Osimhen'in başka bir forma giyeceği düşüncesi kesinlikle yıkıcı olur. Ben, kulüp ve Victor arasında kurduğumuz bağları düşünürsek, onu bırakmak felaket bir hata olur.

"İHTİYACIMIZ OLAN O"

Osimhen'in Chelsea için mükemmel bir transfer olacağını söyleyen John Obi Mikel, şu sözleri sarf etti:

Oyun tarzına bir bakın, o açlığı, o ateşi... Her hafta gol ve asistlerle oynuyor. Şu anda ihtiyacımız olan tam da bu!

"SADECE TRANSFER HEDEFİ DEĞİL"

Osimhen için sözlerine devam eden Mikel, şunları dedi:

Osimhen sadece bir transfer hedefi değil. Victor, bizim takımımızı destekleyerek büyüdü. Didier Drogba onun idolüydü. Daha önce de söyledim, bu çocuğun kanında mavi var. Kalbi Stamford Bridge'de.

"ÇOK HIZLI HALLEDİLEBİLİR"

Nijeryalı yıldızın transferinin çok hızlı gerçekleşebileceğini söyleyen Mikel, şu açıklamada bulundu:

Dürüst olmak gerekirse, çok hızlı halledilebilir. Sadece bir telefon ve birkaç gün sürecek evrak işleri. Benim tarafımdan her şey halledildi, şimdi sıra onlarda.

OSIMHEN'İ UNITED'A ÖNERMİŞTİ

Premier Lig devi Manchester United'ın ve İngiltere Milli Takımı'nın efsanesi Wayne Rooney, geçtiğimiz günlerde eski takımına transfer tavsiyesinde bulunmuştu.

United ile ilgili soruları yanıtlayan Rooney, İngiliz devinin transfer etmesi gerektiği 3 oyuncuyu açıklamıştı.

Rooney, "Bu yaz Manchester United'ın transfer etmesi gerektiği 3 futbolcu kim olmalı?" şeklindeki soruya, "Galatasaray'dan Victor Osimhen, Fiorentina'dan David De Gea ve savunmaya da Crystal Palace'da Marc Guehi'yi almalılar." cevabını verdi.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre bulan 26 yaşındaki Osimhen, 36 gol attı ve 8 asist yaptı.