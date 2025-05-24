Juventus, Filip Kostic'i geri çağırdı

Süper Lig'de 36 hafta sonunda topladığı 81 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan ve şampiyonluk hasretini 11 yıla çıkaran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Rotasını gelecek sezona çeviren sarı-lacivertli takımda kadro planlaması yapılırken, Filip Kostic'in son durumu belli oldu.
JUVENTUS, GERİ ÇAĞIRDI
Sports Digitale'nin haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sezon başında Fenerbahçe'ye kiraladığı Filip Kostic'i FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması için geri çağırdı.
FENERBAHÇE, BONSERVİSİNİ ALMAYACAK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Kostic'in bonservisini almayacağını Juventus'a iletti.
PİYASA DEĞERİ 5.5 MİLYON EURO
5.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Kostic, Fenerbahçe formasını bu sezon 33 maçta giydi.
32 yaşındaki Filip Kostic, 2 gol 8 asistlik katkı sağladı.
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