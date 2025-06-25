Karacabey Belediyespor, Furkan Fehmi Güneş'i transfer etti

Karacabey Belediyespor, geçtiğimiz sezon Kırklarelispor forması giyen kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Takımımız, kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Takımımıza katılan Furkan Fehmi Güneş’e başarılar diler, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz.

SON TAKIMI KIRKLARELİSPOR

N. Erdemlispor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Furkan Fehmi Güneş, 1923 M.K.Paşa, Kırklarelispor ve 1461 Trabzon formalarını giydi.

Son olarak Kırklarelispor forması giyen 1999 doğumlu Furkan Fehmi Güneş, 2024-2025 sezonunda lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 21 maçta görev alırken, 4 kez gol sevinci yaşadı.