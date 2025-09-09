Abone ol: Google News

Kasımpaşa, Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

Kasımpaşa, 29 yaşındaki hücum oyuncusu Fousseni Diabate'yi transfer ettiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 15:19
Kasımpaşa, Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Yeni transferimiz Fousseni Diabate, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

GEÇEN SEZON 40 MAÇA ÇIKTI

Son olarak İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 40 maçta 8 gol kaydetti.

