Kasımpaşa, Jim Allevinah'ı kiraladı

- Kasımpaşa, Gabonlu futbolcu Jim Allevinah'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
- İstanbul temsilcisi, transferi sosyal medya üzerinden duyurdu.
- Allevinah, daha önce Fransa'nın alt liglerinde ve Angers takımında forma giymişti.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gabonlu kanat oyuncusu Jim Allevinah'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
İstanbul temsilcisi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kasımpaşa'mıza hoş geldin Jim Allevinah!" ifadesini kullandı.
SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI
Lacivert-beyazlıların, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Kariyerinde çoğunlukla Fransa'nın alt lig ekiplerinde forma giyen Allevinah, son olarak Ligue 1 takımlarından Angers'ta görev yaptı.