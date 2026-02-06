Abone ol: Google News

Kasımpaşa'dan 3 transfer birden

Burak Gültekin, Mehmet Burak Reçber ve Ahmet Kaan Öztürk, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 18:58
  • Kasımpaşa, transferin son gününde Burak Gültekin, Mehmet Burak Reçber ve Ahmet Kaan Öztürk ile sözleşme imzaladı.
  • Transferler, kulübün Kemerburgaz tesislerinde Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla gerçekleşti.
  • Kasımpaşa, bu genç futbolculara başarılar dileyerek transferleri resmen duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transferin son gününde 3 oyuncuya birden imza attırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Altınordu forması giyen Burak Gültekin, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında oynayan Mehmet Burak Reçber ve FC Shkupi'den Ahmet Kaan Öztürk'le sözleşme imzalandı.

CEYHUN KAZANCI EŞLİK ETTİ

Kulübün Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yeni transferlere Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı eşlik etti.

"HOŞ GELDİNİZ ÇOCUKLAR"

Kasımpaşa, yapılan transferleri, "Kendilerini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atan genç futbolcularımıza, armamız altında başarılar dileriz. Hoş geldiniz çocuklar!" ifadeleriyle duyurdu.

