Kayserispor duyurdu! Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Beşiktaş, 11. hamlesini savunma bölgesine yaptı.

Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Taylan Bulut'un ardından bir sağ bek transferi daha gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Süper Lig ekibi Kayserispor'un formasını giyen milli futbolcu Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı.

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır.



Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.



Her şey için teşekkürler!

FENERBAHÇE ALTYAPISINDA OYNADI

1.2 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, Fenerbahçe altyapısında uzun süre forma giydikten sonra Manisaspor'a transfer oldu.

30 yaşındaki futbolcu daha sonra; Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Adanaspor, Boluspor ve Kayserispor formalarını giydi.

2021'DEN BU YANA KAYSERİSPOR'DA

2021 yılından bu yana Kayserispor'da oynayan ve takımın kaptanlığını yapan Gökhan, sarı-kırmızılı takımda 133 resmi maça çıktı.

Deneyimli savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 17 asistle mücadele etti.