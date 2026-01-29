Umut Nayir resmen Trabzonspor'da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile savunma oyuncusu Rayyan Baniya'nın transferi konusunda Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

Bordo-mavililer, iki futbolcunun transferinden toplam 4 milyon 20 bin euro bonservis geliri elde edecek.

Yapılan anlaşma kapsamında Karadeniz ekibi ayrıca Olaigbe ve Baniya'nın gelecekteki satışlarından doğacak haklarının yüzde 50'sini alacak.

TRABZONSPOR, UMUT NAYİR'İ ALDI

Trabzonspor, söz konusu transferler karşılığında ise Konyaspor'un tecrübeli golcüsü Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibi, tecrübeli futbolcuyu renklerine bağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platforumu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

OLAIGBE VE BANIYA

Trabzonspor’un geçtiğimiz yaz yaklaşık 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe, bu sezon 7 skor katkısı üretmesine rağmen teknik direktör Fatih Tekke’nin kadro planlamasında düşünülmüyor.

Daha önce Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bedelle transfer edilen Rayyan Baniya ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski formundan uzak kaldı.

Her iki oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyordu.

UMUT NAYİR

Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerin de bulunduğu Umut Nayir ise ilerleyen yaşına rağmen Konyaspor’da sergilediği performansla dikkat çekti.

32 yaşındaki tecrübeli golcü, bu sezon çıktığı 21 maçta 12 skor katkısı sağlayarak takımına önemli puanlar kazandırdı.