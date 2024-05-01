Kenan Koçak: Eintracht Frankfurt, Barış Alper'i istiyor

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Stefan Kuntz döneminde A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kenan Koçak, çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı.

Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan Koçak, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu.

Koçak, Bundesliga'nın güçlü takımlarından Eintracht Frankfurt'un Barış Alper ile ilgilendiğini söyledi.

"Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor"

Kenan Koçak, şu ifadeleri kullandı:

Çok karakterli düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkilerde onu oynattık. Orijinal mevkisi olmamasına rağmen camla başla mücadele etti. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması. Severek futbol oynuyor. Kafasına takmıyor, hangi pozisyon olursa olsun oynuyor, elinden geleni yapıyor. Barış'ın bazı Alman kulüplerinin takibinde olduğunu biliyorum. Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; çünkü Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu... Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır. Fark yaratan bir futbolcu.