Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe teklifi geri çekti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımın Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde sürpriz bir adım attığı öne sürüldü.

TEKLİF GERİ ÇEKİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro+2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti.

UÇUŞ PLANI İPTAL

Habere göre bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi.

Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara verdi.

DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI

Öte yandan 25 milyon euroluk teklifini geri çeken Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptığı, Benfica'nın ise teklifi değerlendirmeye almadığı belirtildi.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.