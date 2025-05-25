Kevin De Bruyne kararını verdi! Yeni takımı İtalya'dan

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Bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu.

Manchester City'nin yıldız futbolcusu, kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek.

YENİ TAKIMI NAPOLI

Relevo'nun haberine göre De Bruyne, 10 yıllık Manchester macerasından sonra Serie A şampiyonu Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Belçikalı yıldızın yeni takımında yıllık net 6 milyon euro kazanacağı söyleniyor. Böylelikle De Bruyne, İtalya kariyerine başlamış olacak.

BU SEZON İSTEDİĞİ GİBİ GEÇMEDİ

Manchester City'de son sezonu istediği gibi gitmeyen ve sakatlıklarla boğuşan Kevin De Bruyne, 39 resmi maçta 6 gol 8 asist ile 14 gole doğrudan katkı verdi.

ASİSTLERİYLE ÖN PLANDA

Asistleriyle ünlü olan yıldız futbolcunun gol sayısından çok asist sayısı var.

Kariyerinde 650 resmi kulüp maçına çıkan De Bruyne, 155 kez fileleri havalandırırken 261 gol pasına imzasını attı.