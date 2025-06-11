Kızılyıldız, Ognjen Mimovic'i geri istiyor

Futbolda 2024-2025 sezonunu kupasız şekilde tamamlayan Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımın geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'in geleceği şekilleniyor.

Fenerbahçe'nin 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve Rus takımı Zenit'e kiraladığı genç oyuncu, eski takımı Kızılyıldız'a geri dönebilir.

"GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Kızılyıldız'ın genel müdürü Zvezdan Terzic, Mimovic'i takıma geri kazandırmak istediklerini söyledi.

Terzic, "Mimovic'in takıma geri dönüşü için uğraşıyoruz." sözlerini sarf etti.

"MIMOVIC'E İHTİYACIMIZ VAR"

Terzic, ayrıca şunları dedi:

Mimovic, şampiyonluk için ihtiyacımız olan artı bir değer. Fenerbahçe'de ve Zenit'te şans bulamaması beni şaşırttı. O, gerçek ve modern bir hücumcu sağ bek. Mimovic ile konuştuk. Fenerbahçe'nin onun hakkındaki planlarını göreceğiz. Fenerbahçe'de bazı kadro değişiklikleri olacak. Onları kendi aralarında çözmesini bekliyoruz, sonra konuşabilir miyiz göreceğiz. Mimovic'e ihtiyacımız var ve bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Fenerbahçe ile anlaşamazsak sağ bek için başka çözümlerimiz var. Kesinlikle bir sağ bek alacağız.