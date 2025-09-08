Kocaelispor, Botond Balogh'un kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Macar savunma oyuncusu Botond Balogh'un bonservisini kiraladı.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Futbolcu Botond Balogh’un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır.