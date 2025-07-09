Kocaelispor, Joseph Nonge Boende'ye imzayı attırdı

Süper Lig'de sezonun başlaması için geri sayım yapan ve hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki kampta sürdüren Kocaelispor, transferde en son Joseph Nonge Boende ile anlaşıldığını ve oyuncunun sağlık kontrolü için kente geldiğini duyurmuştu.

Bonservisi bir yıl daha Juventus'ta olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Boende'yi sonraki satıştan İtalyan ekibine pay verme şartıyla renklerine bağladı.

MASAYA OTURULDU

Sözleşme detaylarını görüşen taraflar, sağlık kontrolünün de olumlu sonuçlanmasının ardından masaya oturdu.

"3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Kocaelispor Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: