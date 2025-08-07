Kocaelispor önce profesyonel yaptı, sonra Manisa FK'ya gönderdi

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Kocaelispor transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

İç ve dış transferde son aşamaya gelen Körfez ekibi bu kez alt yapıdan çıkardığı gençleri Türk futboluna kazandırıyor.

Alt yapı takımlarında yurt genelinde başarılı sonuçlar alarak adından söz ettiren Kocaelispor genç oyuncularından 2006 doğumlu Umut Can Aslan'ı profesyonel yaptı.

MANİSA FK'YA KİRALANDI

Sezon öncesi kampında A takım ile antrenmanlara katılan genç sol bek ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-siyahlılar ardından sezon sonuna kadar Manisa FK'ya kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: