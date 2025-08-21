Leeds United, Noah Okafor'u transfer etti

İngiltere Premier Ligi ekibi Leeds United, İsviçreli sol kanat Noah Okafor'u transfer etti.
Kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde Basel, Salzburg, Napoli ve son olarak Milan formaları giyen Okafor, İsviçre Milli Takımında 24 maçta 2 gol kaydetti.
BONSERVİSİ 21 MİLYON EURO
İngiliz basınına göre Leeds United, bu transfer için toplam 21 milyon euro ödeyecek.
Yıldız futbolcunun ismi son dönemde Beşiktaş ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.