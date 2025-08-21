Abone ol: Google News

Leeds United, Noah Okafor'u transfer etti

Leeds United, Milan forması giyen hücum oyuncusu Noah Okafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 19:04
İngiltere Premier Ligi ekibi Leeds United, İsviçreli sol kanat Noah Okafor'u transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Basel, Salzburg, Napoli ve son olarak Milan formaları giyen Okafor, İsviçre Milli Takımında 24 maçta 2 gol kaydetti.

BONSERVİSİ 21 MİLYON EURO

İngiliz basınına göre Leeds United, bu transfer için toplam 21 milyon euro ödeyecek.

Yıldız futbolcunun ismi son dönemde Beşiktaş ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

