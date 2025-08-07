Abone ol: Google News

Luan Campos resmen Sivasspor’da

Sivasspor, 23 yaşındaki hücum oyuncusu Luan Campos ile sözleşme imzaladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 21:18
Luan Campos resmen Sivasspor’da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Luan Campos ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki futbolcu, Sivas’a gelerek Başkan Asbaşkan Necmettin Ateş’in katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

LUAN CAMPOS'UN KARİYERİ

19 Mart 2002 tarihinde Brezilya’da dünyaya gelen Luan de Campos Cristiano da Silva, futbola Marilia-SP altyapısında başladı.

Kariyerinde Palmeiras, América ve son olarak Ukrayna ekibi Veres Rivne takımlarının formasını giydi.

Eshspor Haberleri