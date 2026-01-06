Mame Thiam, Çorum FK'nın yolunu tuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'de mücadele eden Çorum FK, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la yollarını ayıran 33 yaşındaki Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Thiam’a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

EYÜPSPOR'DA 49 MAÇTA 18 GOL ATTI

Öte yandan, Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu 18 gol kaydetti.