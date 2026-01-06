Abone ol: Google News

Mame Thiam, Çorum FK'nın yolunu tuttu

1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Mame Thiam ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 22:16
  • Çorum FK, Mame Thiam ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Thiam, Eyüpspor'dan ayrıldı ve Çorum FK'ya katıldı.
  • Eyüpspor'da 49 maçta 18 gol attı.

1. Lig'de mücadele eden Çorum FK, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la yollarını ayıran 33 yaşındaki Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Thiam’a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

EYÜPSPOR'DA 49 MAÇTA 18 GOL ATTI

Öte yandan, Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu 18 gol kaydetti.

