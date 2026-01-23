Manisa FK, Kubilay Sönmez’i transfer etti

- Manisa FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i transfer etti.
- Kubilay Sönmez, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor forması giymişti.
- Teknik heyetin görev vermesi halinde İstanbulspor maçında kadroda yer alabilir.
1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlı ekip, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor’da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez’i renklerine bağladı.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Manisa Futbol Kulübü’nden transferle ilgili yapılan resmi açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez’i kadrosuna katmıştır. Yeni transferimiz Kubilay Sönmez’e Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Almanya doğumlu olan 31 yaşındaki Kubilay Sönmez, futbol kariyerinde Schalke 04, Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, Erzurumspor FK, Adana Demirspor, Hatayspor, Göztepe, Bursaspor, Boluspor, İstanbulspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor formalarını giydi.
KADRODA OLMASI BEKLENİYOR
Manisa FK’nın yeni transferi Kubilay Sönmez’in, teknik heyetin görev vermesi halinde İstanbulspor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.