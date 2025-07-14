Miha Zajc, Hırvatistan yolcusu!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Miha Zajc, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik heyet kararıyla Portekiz kampına götürülmeyen Zajc, Dinamo Zagreb'e transfer oluyor.

ZAGREB İLE ANLAŞTI

Germanijak'ta yer alan habere göre, Sloven futbolcu, Dinamo Zagreb'in şartlarını kabul etti ve Hırvat ekibi ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'NİN SERBEST BIRAKMASI BEKLENİYOR

Hırvat basınında yer alan haberde, Zajc transferi için Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcuyu serbest bırakmasının beklendiği yazıldı.

Fenerbahçe'nin, Zajc'ı kamp kadrosuna dahil etmemesinin sarı-lacivertlilerin deneyimli ismi hiç düşünmediği olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu ile yollarını ayırması durumunda Sloven futbolcunun, Dinamo Zagreb'e transferi için engel kalmayacağı yazıldı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL SONA ERECEK

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Sloven futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 123 maça çıkarken, 20 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.