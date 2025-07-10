Milan, Ismail Jakobs'u transfer listesine aldı

Transfer döneminde şu zamana kadar yalnızca Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray'da bir veda yaşanabilir.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda Ismail Jakobs, İtalya yolcusu olabilir.

THEO YERİNE JAKOBS

Milan, yıldız sol beki Theo Hernandez'in Al Hilal'e gitme ihtimaline karşı transfer çalışmalarına başladı.

İtalya basını da kırmızı-siyahlıların Jakobs'u gündemine aldığını duyurdu.

MILAN, LİSTESİNE EKLEDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milano ekibi, Galatasaray forması giyen Ismael Jakobs'u transfer listesine ekledi.

BONSERVİSİNE 8 MİLYON EURO VERİLDİ

25 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılara Monaco'dan 8 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon 25 maçta 1.740 dakika süre bulan Jakobs, 2 asist kaydetti.