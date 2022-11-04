Nantes, Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istiyor

Fransız ekibi Nantes sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

Fransız ekibi Nantes, 250 bin euro karşılığında Galatasaray’dan kiraladığı Mostafa Mohamed’in 5 milyon 750 bin euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.

Ligue 1 ekibinin bu kararında Mısırlı santrforun hızlı adapte olarak yüksek performans sergilemesi etkili oldu.

Nantes'ta iyi bir performans sergiliyor

24 yaşındaki oyuncu, Nantes formasıyla Ligue 1’de çıktığı 13 karşılaşmada 4 gol 2 asistlik performans sergilerken, takımına Avrupa arenasında da katkı sağladı.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının tüm maçlarında süre alan Mohamed, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla Nantes’in bir üst tura yükselmesinde büyük rol oynadı.

Galatasaray 4 milyon dolar ödemişti

Galatasaray, sezon başında Mostafa Mohamed’in bonservisi için Zamalek’e 4 milyon dolar ödemişti.