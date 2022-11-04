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    Nantes, Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istiyor

    Nantes, Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istiyor

    Fransız ekibi Nantes sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.
    • 04.11.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 14:47
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    Fransız ekibi Nantes, 250 bin euro karşılığında Galatasaray’dan kiraladığı Mostafa Mohamed’in 5 milyon 750 bin euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.

    Ligue 1 ekibinin bu kararında Mısırlı santrforun hızlı adapte olarak yüksek performans sergilemesi etkili oldu.

    Nantes'ta iyi bir performans sergiliyor

    24 yaşındaki oyuncu, Nantes formasıyla Ligue 1’de çıktığı 13 karşılaşmada 4 gol 2 asistlik performans sergilerken, takımına Avrupa arenasında da katkı sağladı.

    UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının tüm maçlarında süre alan Mohamed, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla Nantes’in bir üst tura yükselmesinde büyük rol oynadı.

    Nantes, Mostafa Mohamed in bonservisini almak istiyor #1

    Galatasaray 4 milyon dolar ödemişti

    Galatasaray, sezon başında Mostafa Mohamed’in bonservisi için Zamalek’e 4 milyon dolar ödemişti.

    Nantes, Mostafa Mohamed in bonservisini almak istiyor #2


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