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İstanbul'da kavgada iki grup arasında kaldı: Bıçakla yaralandı

İstanbul'da kavgada iki grup arasında kaldı: Bıçakla yaralandı Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada tarafların arasında kalan şahıs bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.