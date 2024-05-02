İstanbul'da dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Avcılar ilçesinde saat 19.30 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde parkta arkadaşları ile birlikte olan Adem Y., henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada arada kaldı.
Bıçakla yaralandı
Tekme ve yumruklarla birbirine giren grup, bu sırada bıçak kullandı.
Arada kalan Adem Y. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Adem Y.'yi bıçaklayan kişiler daha sonra parktan koşarak uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çalışma başlattı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Adem Y.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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