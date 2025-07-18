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Napoli, Lorenzo Lucca'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

Napoli, kamp kadrosuna almadığı Victor Osimhen'in yerine 24 yaşındaki forvet Lorenzo Lucca'yı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
18.07.2025 13:12
Napoli, Lorenzo Lucca'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Udinese'den 24 yaşındaki forvet Lorenzo Lucca'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanarak takım kadrosuna katıldığı bildirildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Lucca, geçen sezon Udinese formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta 14 gol kaydetti.

OSIMHEN'İN YERİNE YENİ FORVET

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i kamp kadrosuna çağırmayan Napoli, yeni bir forvet transferi yapmış oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.

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