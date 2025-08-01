Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ın ilk sözleri

Yaz transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, savunma bölgesine iki takviye birden yaptı.

Sarı-lacivertliler, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe ayrıca, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Paris Saint-Germain'de olan Slovak stoper Milan Skriniar'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Gerçekleşen bu transferlerin ardından iki futbolcu da kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sarı-lacivertli ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu aktaran Semedo, şunları dedi:

Fenerbahçe gelmek istediğim bir kulüptü çünkü hedeflerimiz aynı. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum.

"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

Vatandaşı Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Semedo, şu ifadeleri kullandı:

Mourinho ile çalışacağım için çok memnunum. O çok iyi bir teknik direktör. Dünyanın en iyilerinden biri. Portekiz'de de bir numara. Mourinho ile çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek ayrıcalık. Başlamak için heyecanlıyım.

"BİRLİK OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Nelson Semedo, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek şu değerlendirmede bulundu:

Fenerbahçe taraftarlarına bu takımın bir parçası olduğumu ve bu formayı giyeceğim için minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Çok tutkulu, istekli olacağım ve çok çalışacağım. Birlik olmaya ihtiyacımız var. Umarım hep birlikte bu sezon hedeflerimize ulaşabiliriz.

"AİLEMLE YENİDEN BİRLİKTE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Sarı-lacivertli takıma yeniden katıldığı için mutluluğunu paylaşan Skriniar, şu şekilde konuştu:

Ailemle yeniden birlikte olduğum için mutluyum. Her zaman söylediğim gibi ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren evimde gibi hissettim. Taraftarlardan, ekipten, takım arkadaşlarımdan hep sevgi gördüm. Yeniden burada olduğum için mutluyum ve birlikte devam edeceğiz.

"TARAFTARIMIZA HER MAÇ İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şeyin kendisi için net olduğunu vurgulayan Skriniar, şu ifadeleri kullandı: